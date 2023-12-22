Парень с Васильевского острова получил чувствительную травму, сдавая комплекс ГТО

Молодой человек случайным образом повредил променость.

Сдача ГТО закончилась госпитализацией для 14-летнего подростка из Василеостровского района Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Как стало известно изданию, во время одного из упражнений юноша упал на край стола, в результате чего получил рваную рану промежности. Подросток был доставлен в одну из детских больниц, где ему наложили швы. Было установлено, что травма была получена при падении на острый край стола во время сдачи одной из ступеней комплекса ГТО.

Ранее мы рассказывали, как пятилетняя петербурженка помазала лицо соком Молочая и попала с ожогом в больницу.

Фото: Piter.TV



