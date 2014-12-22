Названы траты жителей СЗФО при бронировании жилья на Новый год

Результаты показывают, что молодежь начинает подготовку к праздникам заранее: они выбирают место проведения мероприятия, бронируют жилье и составляют список гостей.

Почти половина (47%) жителей Северо-Западного федерального округа готовы потратить до 5 тысяч рублей за проживание в праздничные дни, 27% — от 5 до 10 тысяч рублей, и только 12% — более 15 тысяч рублей. Новый год продолжает оставаться семейным праздником: 42% россиян собираются встретить 2025 год в кругу семьи, а 33% — в кругу близких друзей и родственников. Две трети (64%) начинают готовиться к празднику меньше чем за месяц, и лишь 23% — за 1-2 месяца. Эти выводы сделаны на основании опроса, проведенного Авито Путешествия, в котором участвовало 10 000 взрослых россиян.

Результаты показывают, что молодежь начинает подготовку к праздникам заранее: они выбирают место проведения мероприятия, бронируют жилье и составляют список гостей. Молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет начинает планировать праздник в среднем за 36 дней до Нового года, респонденты в возрасте 25–34 лет — за 33 дня, 35–44 года — за 29 дней, 45–54 года — за 26 дней, а старше 55 лет — за 24 дня.

При выборе жилья на Новый год большинство россиян (43%) учитывают расположение и удобство транспортной доступности, 34% — возможность размещения с детьми или домашними животными, 32% — количество спален, а для 31% важна цена за одного гостя. Важными факторами являются также наличие развлечений, природы, магазинов (43% респондентов), а также наличие удобств (музыка, проектор, мангал, бассейн, баня).

Исследователи Авито также выяснили, какой бюджет россияне готовы вложить в аренду жилья на новогодние праздники. Половина опрошенных рассчитывает потратить до пяти тысяч рублей в сутки, 22% — пять-десять тысяч рублей, 12% — десять-пятнадцать тысяч рублей и 11% — больше 15 тысяч. В среднем по России расходы составили семь тысяч рублей.