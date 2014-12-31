В Ленобласти на трассе "Кола" пострадал водитель Iveco

В результате ДТП произошёл розлив топлива на проезжую часть. Личный состав Леноблпожспас работает по смыву топлива.

На трассе "Кола" во Всеволожском районе произошло ДТП с участием автомобиля Iveco и грузового Volvo. Об этом Piter.tv сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Авария в сторону Петербурга произошла 15 ноября в 11:34. Iveco врезался в грузовой автомобиль Volvo. Пострадавший водитель Iveco был деблокирован спасателями поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбурга с помощью гидравлического инструмента. Он был передан врачам и госпитализирован в ЦРБ г. Всеволожск.

Одна полоса в сторону Санкт-Петербурга перекрыта. В результате ДТП произошёл розлив топлива на проезжую часть. Личный состав Леноблпожспас работает по смыву топлива.

Фото: предоставлены Леноблпожспас