Задержан подросток, который разрисовал четыре электропоезда в Петербурге

С августа по март художник оставлял граффити на вагонах Боровой, Мюллепельто, Павловска и Лебяжьего.

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте вместе с коллегами УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу задержали 18-летнего петербуржца, который подозревается в порче железнодорожного транспорта, – сообщают в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

По информации правоохранителей, подросток вместе с другими неустановленными лицами с августа прошлого года по март текущего занимался разрисовыванием вагонов четырех электричек в ночное время суток. Метки его авторского творчества замечены на станциях Боровая, Мюллепельто, Павловск и Лебяжье.

Юноша был задержан сыщиками по месту проживания. В ходе обыска оперативники изъяли использованные злоумышленником для совершения преступления 96 распылительных головок, 56 баллонов с красящими веществами, 14 пар перчаток со следами красящих веществ, пять мобильных телефонов, а также шесть тематических журналов. Транспортная полиция СЗФО

По словам молодого человека, порчей железнодорожного имущества он занимался "ради развлечения и азарта". В его отношении возбуждено дело по 214-й статье УК РФ. Правоохранители устанавливают соучастников ночных "художественных акций" задержанного.

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Фото: Санкт-Петербург-Финляндский ЛО МВД России на транспорте