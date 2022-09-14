Более 2500 пассажирских автобусов в Петербурге будут работать на природном газе

Количество газозаправочных станций в Петербурге к 2025 вырастет до 25. Сейчас их 14. Северная столица занимает третье место в стране по развитию рынка газомоторного топлива. Об этом сообщил гендиректор "Газпром газомоторное топливо" Денис Корниенко "Петербургскому дневнику".
Северную столицу по развитию в этой сфере обгоняют Казань и Уфа.
На мотивации водителей правительство РФ и город выделяют субсидии на строительство газозаправочной инфраструктуры. На эти цели будет направлено более 250 млн рублей.
Представитель комитета по транспорту Роман Агапитов также отметил, что перевозчики создают собственную систему заправки в своих автобусных парках. В этом году появится пять новых газозаправок.
В Петербурге будет расти число газовых заправок. Кроме того, к следующему году на городские маршруты выйдут более двух с половиной тысяч автобусов на голубом топливе.
На данный момент "Пассажиравтотранс" эксплуатирует 253 газовых автобуса, а к 2022 году их число увеличится до 371. 2423 автобуса будут ездить на сжиженном газе. Такие автобусы будут курсировать преимущественно в центральных районах. Обслуживающий персонал автобусов прошел специальное обучение под газовую модель.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все