Во Фрунзенском районе хотят построить новое трамвайное депо

Петербуржцы переживают о том, как это скажется на уже существующем трамвайном парке.

"Горэлектротранс" объявил конкурс на разработку концепции размещения трамвайного дело на юге Петербурга. На это обратили внимание "Невские Новости".

За работы готовы заплатить 43 млн рублей. Подрядчику предстоит решить, где будет располагаться депо. Площадь участка южнее станции метро "Купчино" составит 7,5 га. Там будут хранить, обслуживать и ремонтировать трамвайные вагоны. В общей сложности на территории поместится 175 единиц подвижного состава. Для этого нужно будет построить целый ряд производственных и складских корпусов.

Петербуржцы опасаются, что новое строительство уничтожит исторический трамвайный парк №1 на Московском проспекте и гаражный кооператив.

Фото: Горэлектротранс