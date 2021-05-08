Опубликовано видео с подтопления после дождей в Тосно

Вода добралась до первого этажа жилого дома.

Жители дома №25 на Московском шоссе в Тосно не могут выйти из дома, так как все прилегающая территория оказалась затоплена. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители 8 мая и опубликовали видео.

Передвигаться по "морю" приходится в пакетах. Вода не уходит после выпавших осадков. Автор видео считает, что в этом виновато муниципальное казенное учреждение, которое не предусмотрело работу ливневок.

Глава Тосненского района Андрей Клементьев сообщил одной из жительниц в Instagram о том, что службы ежедневно занимаются откачкой воды.

Пользователи пишут о том, что Московское шоссе - это не единственное место, где произошло подтопление. Также вода стоит у дома 22А на Боярова.

Видео: ВКонтакте / Тосно ВКонтакте / Ирина Басникова