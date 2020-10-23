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Три патрульных катера транспортной полиции назвали в честь российских правоохранителей

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Мероприятие приурочили сразу к нескольким событиям в этом году.

В пятницу, 23 октября, на набережной лейтенанта Шмидта прошла торжественная церемония присвоения имен патрульным катерам. Транспортные средства назвали в честь Михаила Исакова, Виктора Свистунова и Виталия Кузнецова. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Мероприятие было приурочено сразу к нескольким событиям: году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Традиция давать имена в корабле зародилась еще в XVIII веке при Петре Великом. 

Для команды имя корабля значит многое. Новые названия патрульных катеров не только повысят их статус, что сделает службу на них престижнее, но и повлияет на морально-психологическое состояние экипажей.

говорится в сообщении. 

Катера называют именами правоохранителей, которые оставили хороший след в профессии. На церемонии присутствовали родственники тех, чьи имена теперь носят транспортные средства. 

Видео: Piter.TV

Фото: УТ МВД по СЗФО

Теги: патрульный катер, транспортная полиция, церемония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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