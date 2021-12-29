В Петербурге создали базу данных городских топонимов

Посетители портала могут узнать историю наименования тех или иных объектов.

Власти Петербурга запустили Топонимический портал. На нем можно узнать не только об истории городских названий, но и истории Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Портал будет особенно полезен для студентов, краеведов, историков, архитекторов и лингвистов. Пиотровский отметил, что это первое и единственное в России энциклопедическое собрание базы данных топонимов. Благодаря порталу можно воссоздать полную топонимическую картину города, которая создавалась на протяжении веков. Также на сайте есть форум, на котором можно общаться по актуальным вопросам топонимики и обсуждать инициативы.

Над порталом работали специалисты Института культурных программ при активном участии Топонимической комиссии Петербурга.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Петербурге появится Вишневый сад и Ультрамариновая улица.

Фото: Piter.tv