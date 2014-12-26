В десятку самых продаваемых автомобилей в РФ за ноябрь вошел лишь один "китаец"

Безоговорочным лидером рынка остается седан LADA Granta, хотя его реализация упала на 18,7%, составив 12 997 экземпляров.

Российский рынок новых легковых автомобилей продолжает удивлять кардинальными изменениями структуры спроса и предпочтений покупателей. Подготовка к ужесточени. правил импорта и предстоящему повышению НДС привела к активизации покупательского интереса, информирует портал 110km.ru.

По итогам ноября отечественный авторынок зафиксировал продажу 127 921 машины, что на 5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, согласно отчету аналитического агентства "Автостат". Примечательно, что подавляющее большинство моделей из топ-10 по объему реализации теперь производится непосредственно в России или соседних государствах-членах ЕАЭС. Среди десяти наиболее популярных автомобилей присутствует лишь одна машина китайского происхождения, импортируемая прямо из Китая. Это кроссовер Geely Monjaro.

Безоговорочным лидером рынка остается седан LADA Granta, хотя его реализация упала на 18,7%, составив 12 997 экземпляров. За ним следует китайский кроссовер Haval Jolion, выпускаемый на территории Тульской области, которого выбрали 6 258 покупателей, увеличив спрос на 11,7%. Модель обошла ставшую третьей LADA Vesta, продажи которой рухнули почти вдвое — на 39,4%, оставшись на уровне 5 386 штук. Четвертое и пятое места заняли выпущенные в Калуге Tenet T4 и Tenet T7. Эти модели имеют китайское происхождение, являясь адаптированными версиями автомобилей марки Chery, однако официально признаны российскими брендами. Их продажи достигли 4 535 и 4 485 единиц соответственно.

Ниже середины рейтинга разместились ещё два представителя китайской автомобильной промышленности. Так, шестой строчке принадлежит также китайская марка Geely с моделью Monjaro, продавшейся в количестве 4 121 экземпляра. Далее идёт Haval M6, собираемый в Калужской области, купленный 3 660 автовладельцами. Белорусы тоже не остались в стороне: седьмым стал кроссовер Belgee X70, демонстрирующий фантастический прирост популярности в три раза — было продано 3 578 машин. Восьмая позиция досталась другому белорускому внедорожнику Belgee X50 с показателем 3 459 шт. Девятым стала легендарная LADA Niva Legend, которую приобрели 3 039 водителей, потерявших четверть своей аудитории относительно предыдущего года.

Несмотря на доминирование китайских производителей на современном российском рынке, единственным автомобилем зарубежного производства, вошедшим в топ-10, оказалась модель, произведённая вне стран Таможенного союза — именно Geely Monjaro. Такая ситуация подчеркивает тенденцию локализации автопрома и адаптации отрасли к изменившимся экономическим реалиям.

Фото: freepik (pvproductions)