УАЗ Хантер с дизелем осваивает белорусские шахты: испытание внедорожника под землей

Белорусский гигант добывающей промышленности испытывает уникальный вариант внедорожника УАЗ Хантер с дизелем, который способен преобразовать шахтенную логистику. Испытания транспортного средства проходят на территории Березовского рудника, принадлежащего предприятию "Беларуськалий". Как сообщает портал 110km.ru, экспериментальный экземпляр внедорожника уже преодолел полтысячи километров под землей, пройдя практически половину испытательного пробега.

Этот пилотный проект может решить важную проблему — обеспечение надежного парка автомобилей, адаптированного к суровым условиям добычи калийных солей. Сейчас в карьерах "Беларуськалия" работают 41 единица автотранспорта марки УАЗ. Уже долгое время эти автомобили пользуются популярностью среди сотрудников предприятия благодаря своей универсальности: полноприводная конструкция, отличная проходимость, компактные размеры и простая техническая структура позволяют эффективно перемещаться даже в тесных и пыльных тоннелях. Тем не менее раньше парк состоял исключительно из бензиновых версий, что доставляло некоторые трудности, связанные с доставкой горючего и безопасностью.

Применение дизельной модификации обещает принести существенные преимущества. Во-первых, дизельное топливо гораздо безопаснее бензина в замкнутых пространствах, снижает риск взрыва и улучшает экологичность рабочих зон. Во-вторых, двигатели на тяжелом топливе обладают большим ресурсом и надежностью. Наконец, эксплуатация отечественной техники облегчает снабжение запчастями и организацию ремонтных служб, что крайне важно в сфере, где каждый простой оказывает влияние на производительность.

Вероятно, под капотом испытываемого образца находится польский дизель "Андория", известный своим использованием на моделях УАЗ-Хантер в первой половине двухтысячных годов. Ранее подобные эксперименты проводились и другими компаниями. В 2008 году нижегородская фирма "Техносервис" представила специальную серию горных транспортных средств "Курьер", созданных на платформе УАЗ, предназначенных именно для работы в глубоких подземных выработках.

Решение о массовом введении дизельных модификаций УАЗов на рудниках "Беларуськалия" будет зависеть от результатов полномасштабных промышленных тестов. В случае успеха новинка сможет не только повысить внутреннюю мобильность компании, но и послужить ярким примером эффективного внедрения инновационных технических решений в горнорудной индустрии.

Фото: пресс-служба ОАО "Беларуськалий"