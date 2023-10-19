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Представлен тизер сериала "Преступление и наказание" с Янковским

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В сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века.

"Кинопоиск" представил первый тизер-трейлер сериала "Преступление и наказание", снятый по роману Федора Достоевского. 

Произведение Достоевского будет интерпретировано на современный лад. В сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века, зрителями представят историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны.

Раскольникова сыграл Иван Янковский, а его приятеля Разумихина – Тихон Жизневский. Также в сериале снялись Юлия Снигирь, Любовь Аксёнова и другие.

Премьера состоится осенью 2024 года. 

Видео: Кинопоиск

Теги: сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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