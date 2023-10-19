Представлен тизер сериала "Преступление и наказание" с Янковским

"Кинопоиск" представил первый тизер-трейлер сериала "Преступление и наказание", снятый по роману Федора Достоевского.
Произведение Достоевского будет интерпретировано на современный лад. В сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века, зрителями представят историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны.
Раскольникова сыграл Иван Янковский, а его приятеля Разумихина – Тихон Жизневский. Также в сериале снялись Юлия Снигирь, Любовь Аксёнова и другие.
Премьера состоится осенью 2024 года.
Видео: Кинопоиск
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