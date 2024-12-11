30% застройщиков в России внедрили технологии информационного моделирования в 2024 году

С 1 июля 2024 года использование ТИМ стало обязательным для всех проектов долевого строительства на этапе проектирования.

По итогам 2024 года доля застройщиков, использующих технологии информационного моделирования (ТИМ), достигла 30%. Это означает, что каждый третий девелопер применяет ТИМ на этапе проектирования или строительства. Прогресс обусловлен новыми законодательными требованиями и стремлением отрасли к цифровизации, рассказал портал "Строительный Петербург".

С 1 июля 2024 года использование ТИМ стало обязательным для всех проектов долевого строительства на этапе проектирования. С 1 января 2025 года эти технологии начали применять и на этапах строительно-монтажных работ. Также с начала года внедрение информационного моделирования требуется для индивидуальных жилых домов в составе малоэтажных жилых комплексов.

Использование ТИМ позволяет оптимизировать процесс строительства, минимизировать количество ошибок и повысить точность планирования. Среди преимуществ технологии — сокращение бумажного документооборота на 85%, ускорение обработки документации на 50% и снижение ошибок при проектировании на 80%.

За 2024 год применение ТИМ распространилось на 65 регионов страны. Наибольшую активность демонстрируют Москва, Московская область и Краснодарский край, где уровень внедрения превышает 70%. В столице технологии применяются почти в 90% проектов.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором роста популярности ТИМ стали не только требования законодательства, но и очевидная эффективность технологий. "Цифровые двойники" объектов помогают оптимизировать затраты и ускорить процессы на всех стадиях реализации проектов.

В 2025 году ожидается дальнейшее расширение применения ТИМ, особенно в сегменте малоэтажного жилищного строительства, что станет значительным шагом в развитии строительной отрасли России.

Фото: Минстрой РФ