В Тихвине в зоне подтопления находятся 79 домов

Уровень воды в Тихвине 4 апреля составляет 536 см.

Уровень воды в Тихвине 4 апреля составляет 536 см. В зоне подтопления находятся 79 придомовых участка, 201 человек. Скорость подъема воды немного снизилась (ранее прибывало за сутки 26 см, сегодня – 16 см). Такие оперативные данные предоставили в администрация Тихвинского района.

Группировка спасателей Ленинградской области удвоена. Прибыла высокопроходимая техника, лодки. Спасатели размещены в палатке на парковке на улице Ильинской, готовы оперативно выехать на помощь. Администрация совместно с МЧС продолжает выставлять мостки. Для снятия угрозы затопления проезда по улице Римского-Корсакова по краю дороги на берегу укладывают мешки с песком. Подготовлен пункт размещения со всем необходимым: кровати, белье, посуда, питание. Также жителям могут подвезти продукты в дома, где людям не выйти и они не хотят уезжать. "Водоканал" готов бесплатно подвезти питьевую воду.

Если необходима помощь нужно звонить в дежурную службу администрации 71135, 50788 или 112.

Фото: администрация Тихвинского района.