За сутки на COVID-19 обследовали свыше 30 тысяч петербуржцев

В справочной службе обработали 3646 вызовов.

За последние сутки, 22 января, в Петербурге обследовали на коронавирус 30 798 человек. Об этом говорят данные оперштаба "Петербург против коронавируса".

Также отмечается, что в единой справочной службе обработали 3646 вызовов по вопросам, связанным с вирусом. Между тем, петербургские волонтеры успели помочь 4419 местным жителям, с октября свыше 145 тысяч горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Также продолжают работу автомобильные добровольцы, которые помогли врачам добраться до пациентов по 7211 адресам, и волонтеры-медики, помогающие взрослым коллегам в 15 поликлиниках. В минувший четверг 35 таких добровольцев измеряли температуру на входе, обзванивали пациентов с коронавирусом и помогали маломобильным посетителям.

Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса.

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