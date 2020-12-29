За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25340 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 1747 человек. Из них 269 — контактные, 1478 — на самоизоляции.
Операторы обработали 5602 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителям Петербурга предложили "поменяться" на вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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