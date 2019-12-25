  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на COVID-19 протестировали 17 тысяч человек
Сегодня, 10:01
36
nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 протестировали 17 тысяч человек

0 0

С 1 марта в Петербурге провели более 1,5 млн тестов.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 019 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 893 человека. Из них ― на самоизоляции, 467 ― контактные, 321 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 399 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 122 обращения. О прибытии из России уведомил 40 человек. 

Ранее появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, медицинское наблюдение, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии