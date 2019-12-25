За последние сутки на COVID-19 протестировали 17 тысяч человек

С 1 марта в Петербурге провели более 1,5 млн тестов.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 019 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 893 человека. Из них ― на самоизоляции, 467 ― контактные, 321 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 399 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 122 обращения. О прибытии из России уведомил 40 человек.

Ранее появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга.

Фото: Piter.TV