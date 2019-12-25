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В Петербурге протестировали на наличие коронавируса свыше 43 тысяч человек
Сегодня, 10:39
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himif

В Петербурге протестировали на наличие коронавируса свыше 43 тысяч человек

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Под наблюдением медиков находятся 2855 человек.

За последние сутки, 20 ноября, в Петербурге обследовали на коронавирус  43 103 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков находятся 2855 человек, 82 из которых лечатся в обсерваторе, 813 – на самоизоляции, а 1960 считаются контактными. В справочной службе по вопросам ковида обработали 1069 вызовов за сутки, а петербургские волонтеры выполнили 1610 заявок из 1741. С начала октября готовность помогать высказали 980 добровольцев.

Также известно, что с начала октября более 23 тысяч горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Также мы рассказывали, что волонтеры помогли более 20 тысячам петербуржцев. 

Фото: pixabay

Теги: тестирование на коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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