За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 13 тысяч человек

О возвращении из другой страны уведомили 85 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 195 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 763 человека. Из них 970 — на самоизоляции, 455 — контактные, а 338 — в обсерваторе.

Специалистами было обработан 457 вызов, который поступил в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, на номер "122".

Также в службе экстренных вызовов было зарегистрировано 150 обращений по номеру "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 85 горожан.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербуржцы застряли в московском аэропорту и их отправили в обсерватор. Россияне вернулись с Бали.

Фото: Piter.TV