За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 15 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится более 1 тыс. горожан.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15646 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 1291 человек. Из них 23 ― в обсерваторе, 506 ― контактные, 762 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 159 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что объем тестирования снижается в выходные. В прошлую пятницу, 25 сентября, тест на коронавирус сдали более 28 тысяч человек.

Фото: Piter.TV