За последние сутки на коронавирус протестировали 25 тысяч петербуржцев

Под наблюдением медиков находится почти 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25701 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 492 человека. Из них 4 ― в обсерваторе, 488 ― контактные.

Специалисты обработали 177 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге свободны более 20% коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV