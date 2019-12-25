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За последние сутки на коронавирус протестировали 25 тысяч петербуржцев
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали 25 тысяч петербуржцев

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Под наблюдением медиков находится почти 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25701 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 492 человека. Из них 4 ― в обсерваторе, 488 ― контактные.

Специалисты обработали 177 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге свободны более 20% коек для больных коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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