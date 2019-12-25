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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 20,5 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 20,5 тысяч человек

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Под наблюдением медиков более 300 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  20599 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится  323 человека. Из них 158 ― в обсерваторе, 165 ― контактные.

Специалисты обработали 161 вызов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в Смольном сообщили, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%. 

Фото: Piter.TV

Теги: тестирование на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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