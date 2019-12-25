За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 20 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится почти 350 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 20436 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 348 человека. Из них 190― контактные, 158 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 128 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Отметим, что последние три дня не сообщается о количестве людей, которые уведомили о своем прибытии из другой страны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев, переболевших COVID-19, отправят в санатории.

Фото: Piter.TV