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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 9 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 9 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся почти 750 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9244 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 747 человек. Из них 302 ― на самоизоляции, 402― контактные, 5 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 153 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 37 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 18 человек. 

Ранее стало известно, что в Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тест на covid-19
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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