За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 9 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся почти 750 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9244 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 747 человек. Из них 302 ― на самоизоляции, 402― контактные, 5 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 153 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 37 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 18 человек.

Ранее стало известно, что в Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус.

Фото: Piter.TV