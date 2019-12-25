За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находится более 800 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17047 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 864 человек. Из них 612 ― на самоизоляции, 246― контактные, 6 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 287 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 68 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 14 человек.

Ранее Piter.TV проанализировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге за прошедшие 5 месяцев пандемии.

Фото: Piter.TV