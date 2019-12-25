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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находится более 800 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17047 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 864 человек. Из них 612 ― на самоизоляции, 246― контактные, 6 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 287 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 68 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 14 человек. 

Ранее Piter.TV проанализировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге за прошедшие 5 месяцев пандемии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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