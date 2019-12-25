За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 11 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся 778 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10801 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 778 человека. Из них 549 ― на самоизоляции, 220― контактные, 9 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 365 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 48 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 9 человек.

Ранее в комздраве Петербурга оценили вероятность второй волны коронавируса.

Фото: Piter.TV