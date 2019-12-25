За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27300 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 13028 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Гости и участники Петербургского международного экономического форума также сдают ПЦР-тест на коронавирус. Для них работают более 50 пунктов вакцинации. Последний день форума — 5 июня.

Фото: Piter.TV