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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27300 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 13028 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Гости и участники Петербургского международного экономического форума также сдают ПЦР-тест на коронавирус. Для них работают более 50 пунктов вакцинации. Последний день форума — 5 июня. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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