За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек

Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23095 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 15188 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6688 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона". Теперь у горожан есть выбор, какой вакциной привиться. Напомним, "ЭпиВакКорона" была разработана научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Фото: Piter.TV