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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 15 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 15 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся 2016 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14962 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 2016 человека. Из них 1435 ― на самоизоляции, 396 ― контактные, 185  ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило  272 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 76 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 23 человека. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что торжественное закрытие фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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