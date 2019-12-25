За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 15 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся 2016 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14962 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 2016 человека. Из них 1435 ― на самоизоляции, 396 ― контактные, 185 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 272 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 76 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 23 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что торжественное закрытие фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV