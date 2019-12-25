Торжественное закрытие фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса

Праздник должен был пройти осенью.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что торжественное закрытие фонтанов в Петергофе, которое ежегодно проводят осенью, в этом году решили не проводить.

Учитывая, что на открытии и закрытии сезона обычно приходят много людей, это может плохо сказаться на эпидемиологической ситуации в городе. Помимо этого, администрация города все еще не разрешила проводить массовые мероприятия, кроме Дня Победы и Дня ВМФ.

В пресс-службе музея уточнили, что обращать внимание на подозрительные билеты на "закрытие фонтанов" не стоит. Вся информация всегда публикация на официальном сайте музея-заповедника.

Ранее мы писали, что в Петербурге раскуплены все билеты в музеи.

Фото: Piter.TV