За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 39 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39161 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — на самоизоляции.

Операторы обработали 4568 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга ввели послабления для работы театров и общепита на новогодних праздниках.

Фото: Piter.TV