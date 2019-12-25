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За прошедшие сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 16 тысяч человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib

За прошедшие сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 16 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находится почти 2 тысячи горожан.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 16 426 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится  1 992 человека. Из них 927 ― контактные, 975 ― на самоизоляции и 90 в обсерваторе.

За 1 июля на номер "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 337 звонков. Также было зарегистрировано 115 обращений но номеру "112". О прибытии из других стран в Россию сообщили 56 горожан. 

Кроме того, 16 петербуржцев обратились за помощью волонтеров.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к COVID-19. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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