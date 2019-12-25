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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тысяч человек
Сегодня, 10:09
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находится более 2 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 15 857 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится  2 206 человек. Из них 1124 ― контактные, 998 ― на самоизоляции и 94 в обсерваторе.

За 29 июня на номер "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 711 звонков. Также было зарегистрировано 179 обращений но номеру "112". О прибытии из других стран в Россию сообщили 68 горожан. 

Кроме того, 80 петербуржцев обратились за помощью волонтеров. 

Ранее специалисты рассказали, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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