За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находится более 2 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 15 857 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 2 206 человек. Из них 1124 ― контактные, 998 ― на самоизоляции и 94 в обсерваторе.

За 29 июня на номер "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 711 звонков. Также было зарегистрировано 179 обращений но номеру "112". О прибытии из других стран в Россию сообщили 68 горожан.

Кроме того, 80 петербуржцев обратились за помощью волонтеров.

Ранее специалисты рассказали, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус.

Фото: Piter.TV