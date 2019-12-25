За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30663 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под медицинским наблюдением находится 4253 человека. Из них 57 ― в обсерваторе, 1894 ― контактные, 2302 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 825 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Накануне губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все