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Эксперты прокомментировали запуск электронного голосования в Москве в тестовом режиме
Вчера, 17:56
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали запуск электронного голосования в Москве в тестовом режиме

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Голосование продлится до 19 сентября.

В Москве начали тестировать систему электронного голосования перед предстоящими выборами в Госдуму. Событие прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В голосовании граждане могут выразить свое отношение к обязательной вакцинации представителей отдельных профессий, а также о развитии транспорта. 

Эксперты отмечают, что также в тестировании будут участвовать хакеры. Вероятно, что кибератаки будут и на настоящих выборах. В связи с этим сейчас специалистов привлекают для того, чтоб выявить уязвимые места и успеть их устранить. 

Фото: Pexels

Теги: голосование, кибератака, хакеры
Категории: Новости России, Лента новостей,

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