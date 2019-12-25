Эксперты прокомментировали запуск электронного голосования в Москве в тестовом режиме

Голосование продлится до 19 сентября.

В Москве начали тестировать систему электронного голосования перед предстоящими выборами в Госдуму. Событие прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В голосовании граждане могут выразить свое отношение к обязательной вакцинации представителей отдельных профессий, а также о развитии транспорта.

Эксперты отмечают, что также в тестировании будут участвовать хакеры. Вероятно, что кибератаки будут и на настоящих выборах. В связи с этим сейчас специалистов привлекают для того, чтоб выявить уязвимые места и успеть их устранить.

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