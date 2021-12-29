Спрос на тестирование на COVID-19 в "Хеликсе" возрос на 30%

Повышенный спрос стали фиксировать в январе.

Лабораторная служба "Хеликс" в период с 17 по 23 января выполнила на 30% ПЦР-тестов на коронавирус больше, чем неделей ранее. В пресс-службе компании сообщили Piter.TV, что сейчас спрос продолжает расти.

Самым востребованным исследованием для диагностики COVID-19 является стандартный тест за 1290 рублей, который выполняется методом реал-тайм ПЦР. Срок его выполнения — 2 суток. В "Хеликсе" рассказали, что с 27 января также доступен новый тест, который позволит дифференцировать штамм коронавируса — омикрон или дельта. Ожидается, что он тоже будет пользоваться высоким спросом. Результаты также можно будет получить в течение двух суток.

В компании заявили, что готовы к работе в условиях повышенного спроса. Общая пропускная способность лабораторий в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске составляет 60 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Лабораторные комплексы работают круглосуточно.

По данным комитета по здравоохранению, накануне было выполнено 73 043 тестов.

Фото: ВКонтакте / Лабораторная служба Хеликс. Медицинские анализы.