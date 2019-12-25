  1. Главная
Для четырех памятников на Васильевском острове обновят теплосети
Сегодня, 16:10
Речь идет об особняках Боткина, Брюллова, Савина и о здании Ростовского синодального подворья на набережной Лейтенанта Шмидта.

Для ансамбля зданий культурного наследия на Васильевском острове построят новые сети теплоснабжения. К работам приступили специалисты "Теплосети", они возведут 144 метра теплосетей, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 4 сентября. 

Речь идет об особняках Боткина, Брюллова, Савина и о здании Ростовского синодального подворья на набережной Лейтенанта Шмидта. В результате повысится уровень безопасности, упростится доступ к трубам и новой тепловой камере. 

К сегодняшнему дню энергетики завершили монтаж временной теплотрассы. Завершат работы в ноябре. 

Ансамбль зданий построили свыше 300 лет назад. Особняк Боткина и дом Брюллова – объекты культурного наследия федерального и регионального значений соответственно. В 2001 году Ростовское синодальное подворье и дом Савина включили в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт теплосетей на улице Кораблестроителей завершен. 

Фото: пресс-служба "Теплосети" 

