В Петербурге тепло продержится до 20 сентября

Прохладнее станет к выходным.

В Петербурге аномальное тепло будет держаться еще два дня. Прогнозом поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Характер погоды не изменится 18 и 19 сентября. В Северной столице сухо, сегодня днем столбики термометров в центре показывают до +19…+20 градусов. Прохладнее станет к выходным.

В первой половине сентября этого года средняя температура воздуха составила +19,9 градусов, что на 2 градуса выше показателей предыдущих рекордов. Для сравнения: рекордный 1938 год показывал +17,5 градусов, а прошлогодний сентябрь – всего +17 градусов.

Фото: Piter.TV