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В Петербурге тепло продержится до 20 сентября
Сегодня, 13:59
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В Петербурге тепло продержится до 20 сентября

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Прохладнее станет к выходным.

В Петербурге аномальное тепло будет держаться еще два дня. Прогнозом поделился главный синоптик города Александр Колесов. 

Характер погоды не изменится 18 и 19 сентября. В Северной столице сухо, сегодня днем столбики термометров в центре показывают до +19…+20 градусов. Прохладнее станет к выходным. 

В первой половине сентября этого года средняя температура воздуха составила +19,9 градусов, что на 2 градуса выше показателей предыдущих рекордов. Для сравнения: рекордный 1938 год показывал +17,5 градусов, а прошлогодний сентябрь – всего +17 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, аномальное тепло, погода в сентябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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