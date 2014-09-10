В Петербурге 10 апреля проверят теплосети на Пулковском шоссе

В Петербурге в пятницу, 10 апреля, пройдет одно температурное испытание сетей. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Московском районе специалисты протестируют теплосети к домам 89, 91, 95, 97, 99, 103 и 107 по Пулковскому шоссе. Горожанам напомнили, что важно соблюдать правила безопасности во время проведения испытаний: температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Также ограничивается горячее водоснабжение.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге активно ведутся работы по реконструкции тепломагистрали "Полюстровская". Чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Калининского и Красногвардейского районов, завершен монтаж временных трубопроводов.

Видео: пресс-служба АО "ТЭК СПб"