В Петербурге 16 апреля испытают свыше 6 километров теплопроводов

В пресс-службе АО "ТЭК СПб" рассказали, что 16 апреля в Петербурге испытают более 6 километров теплопроводов. Мероприятия ожидаются в четырех районах.

В Красногвардейском районе испытания пройдут на территории, ограниченной улицей Панфилова, Среднеохтинским проспектом, улицей Малыгина и Большеохтинским проспектом. В Выборгском районе проверят теплосети на улице Вологдина, Кооперативной, Карьерной и Старожиловской улицах.

В Невском районе проверки проведут на проспекте Обуховской Обороны, в Ново-Безымянном, Общественном переулках, на Перевозной набережной, Фарфоровской улице, улицах Бабушкина, Дудко и Железнодорожном проспекте, а в Пушкинском районе – на Кадетском бульваре, Парковой улице, улицах Радищева и Красной Звезды.

Фото: комитет по энергетике Петербурга