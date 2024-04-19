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На водоеме деревни Дороховая нашли тело рыбака
Сегодня, 8:08
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На водоеме деревни Дороховая нашли тело рыбака

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Труп доставили на берег и передали полицейским.

В Бокситогорском районе прошли поисковые работы вечером 30 марта. Спасатели отряда Новой Ладоги получили информацию о мужчине, который не вернулся с рыбалки с водоема деревни Дороховая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На водоеме состоялись поиски. Было обнаружено тело рыбака, его доставили на берег и передали полицейским. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: три рыбака оказались в километре от берега на льдине в Онежском озере. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: бокситогорский район, погиб рыбак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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