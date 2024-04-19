На водоеме деревни Дороховая нашли тело рыбака

В Бокситогорском районе прошли поисковые работы вечером 30 марта. Спасатели отряда Новой Ладоги получили информацию о мужчине, который не вернулся с рыбалки с водоема деревни Дороховая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
На водоеме состоялись поиски. Было обнаружено тело рыбака, его доставили на берег и передали полицейским. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: три рыбака оказались в километре от берега на льдине в Онежском озере.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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