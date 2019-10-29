На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

В Петербурге на проспекте Культуры найден окровавленный труп девушки, который лежал под окнами местных жителей. Об этом в воскресенье, 25 апреля, пишут "Невские новости".

По предварительным данным, молодая девушка упала с высоты многоэтажного дома. На место происшествия прибыли следователи, которые увидели окровавленное тело, накрытое покрывалом.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия, а тело девушки направили в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv