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В Петербурге на проспекте Культуры найден окровавленный труп девушки
Сегодня, 17:38
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kraratau27

В Петербурге на проспекте Культуры найден окровавленный труп девушки

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На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

В Петербурге на проспекте Культуры найден окровавленный труп девушки, который лежал под окнами местных жителей. Об этом в воскресенье, 25 апреля, пишут "Невские новости". 

По предварительным данным, молодая девушка упала с высоты многоэтажного дома. На место происшествия прибыли следователи, которые увидели окровавленное тело, накрытое покрывалом. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия, а тело девушки направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы писали, что пенсионерка обнаружила тело новорожденной внучки в Колпино. 

Фото: Piter.tv 

Теги: проспект культуры, труп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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