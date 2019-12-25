В Сланцах двухлетний мальчик впал в кому после падения на него телевизора

Телевизор, упавший на ребёнка, был старым и поэтому очень тяжёлым.

В Ленобласти двухлетний мальчик оказался в реанимации из-за упавшего на него телевизора. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл утром 12 июля в квартире в городе Сланцы. Телевизор, упавший на ребёнка, был старым и поэтому очень тяжёлым. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травмы, рану головы, также есть подозрение на перелом носа.

Мальчик впал в кому, он находится в реанимации.

Ранее на Piter.tv: Мальчик, утонувший в бассейне клуба в конце июня, умер в больнице.

Фото: Piter.tv