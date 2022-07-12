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Мальчик, утонувший в бассейне клуба в конце июня, умер в больнице
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мальчик, утонувший в бассейне клуба в конце июня, умер в больнице

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Врачи практически не отходили от ребёнка, но травмы в результате утопления оказались критическими. Мальчик находился под водой более 10 минут.

Несмотря на усилия врачей, ребенок, захлебнувшийся в бассейне загородного клуба 25 июня, сегодня скончался в клинике Педиатрического университета. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главный врач клиники Виталий Резник.

Врачи практически не отходили от ребёнка, но травмы в результате утопления оказались критическими. Мальчик находился под водой более 10 минут.

Другого ребёнка, утонувшего в Тихвинском карьере, удалось спасти благодаря вовремя оказанной случайными прохожими первой помощи и экстренной транспортировке.

Также Виталий Резник сообщил, что за последние две недели двое маленьких детей получили тяжёлые травмы на эскалаторах в ТЦ. Одному малышу раздробило четыре пальца, другой девочке благодаря усилиям микрохирургов палец удалось сохранить.

Сейчас разгар лета, а в нашей клинике лежит около 1000 пациентов. Берегите детей, пожалуйста!

Виталий Резник, главврач

Фото: Piter.tv

Теги: дети, педиамтрический университет, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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