В Петербурге в 63 года умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина

О смерти сообщил её муж.

Журналистка и писательница Татьяна Москвина умерла в Петербурге на 64-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил её муж, журналист и телеведущий Сергей Шолохов.

Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена. Сергей Шолохов

Татьяна Москвина – одна из создателей регионального объединения журналистов "Петербургская линия". В разные годы Москвина была ведущей программ на радиостанции "Эхо Москвы", колумнистом газет "Московские новости" и "Час Пик" и других изданий.

Месяц назад в Москве скончался певец Юрий Шатунов.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Москвина