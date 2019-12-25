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В Петербурге в 63 года умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в 63 года умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина

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О смерти сообщил её муж.

Журналистка и писательница Татьяна Москвина умерла в Петербурге на 64-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил её муж, журналист и телеведущий Сергей Шолохов.

Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена.

Сергей Шолохов

Татьяна Москвина – одна из создателей регионального объединения журналистов "Петербургская линия". В разные годы Москвина была ведущей программ на радиостанции "Эхо Москвы", колумнистом газет "Московские новости" и "Час Пик" и других изданий. 

Месяц назад в Москве скончался певец Юрий Шатунов.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Москвина

Теги: журналистка, татьяна москвина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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