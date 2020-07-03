Книжный Петербург: Татьяна Москвина о "Бабаза ру", феминизме и русских женщинах

В начале 2020 года писатель Татьяна Москвина выпустила сборник прозы "Бабаза ру". Все тексты книги объединяет "женская тема", однако сама автор отказывается называть ее феминисткой. О чем же тогда "Бабаза ру", что скрывается за этим мощным по звучанию названием? Об этапах создания сборника, своих любимых текстах и атмосфере "женского Петербурга" главный редактор Piter.TV Стас Бутенко поговорил с Татьяной Москвиной.

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Здравствуйте, уважаемые зрители канала Питер ТВ. Мы возрождаем к жизни рубрику "Книжный Петербург". Если раньше в ней мы говорили больше о самих писателях, то сейчас хотим говорить о книгах, о книжных премьерах. И сегодня у нас в гостях Татьяна Москвина, писатель, критик, человек, который связывает культурные миры Санкт-Петербурга и Москвы.

Книга "Бабаза ру" одна из премьер такого межкоронавируного периода – февраль 2020 года. Издательство "АСТ" (Астрель) выпустило книгу "Бабаза ру" Татьяны Москвиной. Если свести всё к короткой фразе, то это книга о женщинах на фоне Санкт-Петербурга или же о судьбах женщин на фоне Петербурга. Татьяна, чем Dас вдохновляют петербургские женщины? и отличаются ли они от женщин во всей России?

Это в фильме "Тема" у Глеба Панфилова... Михаил Ульянов в роли московского драматурга смотрит на провинциального экскурсовода (её играет Инна Чурикова) и думает: "Нет, она, наверное, ленинградка!" Есть такой миф о совершенно особенных, исключительных петербургских женщинах. Но книга моя, разумеется, о русских женщинах. Поскольку Петербург – это Россия и даже, я бы сказала, столица провинции. Если Москва отдельное государство, я так не скажу о Петербурге. В Петербурге, мне кажется, больше связей. Близость власти и очень больших денег развратила Москву, а Петербург – нет (как и в целом провинцию).

Но "Бабаза ру" (два разных слова: 1 – бабаза, второе – ру) это цепь рассказов, в которых Петербург, конечно, есть, но надо сказать, что он не сильно определяет характер действующих лиц. Это рассказы, повесть и то, что я назвала "table talk" – застольные разговоры двух русских женщин. Начинается всё с моего монолога "Беспокойная я". Это ответ на вопрос, как мы пишем. Я рассказываю о себе как о писателе, надеюсь, что это забавно. И заканчивается рассказом "Дарю тебе платочек", героиня находится в недрах 19 века, она – песенница. Она сама стала сочинять песни, естественно, от разбитого сердца. Потому что я как-то спросила себя: "Кто сочинил все эти русские песни, где "мне казалось, он смеётся, а он навек расстаётся, люди добрые поверьте, расставание хуже смерти". Кто это, неужели мужчина сочинил?".

Нет, конечно, никогда мужчина такой песни не сочинит. Стало быть, были такие женщины, которые сочиняли и песни, и сказки, и всякие небылицы. Были авторы-женщины, одну такую я постаралась в грустном пронзительном рассказе ввести к читателю. Итак, книга "Бабаза ру" построена как некое сценическое представление: словно на авансцену выходят разные женщины. Одна ли это женская сущность? Нет, они разные. Но там обманчивое "я", и кто-то может подумать, что это я сочиняю песни, когда любимый меня бросил, спиваюсь в новостройках, как героиня повести – "Сестра трезвость", ищу тех, кто меня вылечил бы, или веду совершенно фантастические разговоры с подругой в баре "Огонёк" или "Хуторок". Нет, это всё алхимия, это сложные сплавы. Писатели - все хитрые, сложные, мы выдумываем, нам говорят "Зачем?", а мы ответить не можем.

Всё-таки было бы верным сказать, что в каждой героине что-то от Вас есть. Например, постоянные слушатели ваших блогов или радиопередач увидят, что героини говорят чуть ли не вашими мыслями, которые вы озвучиваете в радиоэфире. Где та грань между Вами и ими?

У Достоевского герои тоже начинают шпарить, и мы узнаем эту интонацию. И у Чехова понятно, что у доктора Астрова в "Дяде Ване" говорит заветные для Чехова слова. Это часто происходит. Речевых характеристик не напасёшься на всех героев. Да и зачем? Тем и привлекательно сочинительство, что можно поговорить в одной роли, потом раз-раз перебежать, а в другой сказать что-то совершенно противоположное, а потом вылезти где-то сбоку в роли шута горохового и там посмеяться. Вот такой я! Что вообще такое это я? Я может быть на свой лад Мировая душа, как говорила несчастная Нина Заречная. "Во мне душа и последней пиявки" и так далее. Такое можно в себе обнаружить. Что такое это я? Не знаю. А еще так смешно, когда что-то пишешь, берешь из своей головы небольшой слова, а потом кто-то придёт и скажет: "Вы написали мои мысли". Но откуда я знаю твои мысли, человек? Это тебе кажется, это у тебя такая иллюзия, что кто-то сказал твои мысли.

Всё равно интересна механика творчества. Уважаемые зрители, в книге можно найти такие показательные Петербургские места: "Наливайка", кафешка с салатиком "Витаминный", какие-то Петербургские автосервисы, квартиры на Невском. Вы там везде бываете? Вы за людьми подслушиваете и подсматриваете? Написано очень убедительно.

Специально я не подсматриваю, у меня хорошая память, особенно на речь. Я помню удачные реплики, которые услышала 40 лет назад. Понимаете, у всех писателей более или менее профессиональных, известных в голове что-то вроде компьютера. Скажем, не было диктофона у Александра Николаевича Островского, но он обладал, видимо, феноменальной памятью, потому что он один раз был в экспедиции на Волге и все там себе, понимаете, занёс. Недолгое время служил в Замоскворечье в суде. Те, кто туда приходил, они остались с ним: с их делами, физиономиями, приказчиками, подьячими. Это такой механизм. Без интереса к людям, к человеческой речи ничего в этом деле не осуществишь.

Хотелось бы о людях поговорить. В книге много женщин, женщин на фоне Санкт-Петербурга, а мужчины куда-то подевались: то они болеют, то усложняли жизнь. В нашей жизни не хватает мужчин-деятелей, пассионариев?

В моей прозе много мужчин, например, в романе "Смерть это все мужчины", там их чуть ли не 7 или 8. Самые разные: и бывший муж героини, и нынешний сожитель. "Жизнь советской девушки" – это автобиографический роман, но там выполнены лица моего папы, моего учителя по театральному институту с большим вниманием. Но именно эта книга, она в форме женских монологов.

Ну, я же не давала обязательств писать мужчин. А Снайдерс вообще снедь и собак только рисовал. Кто-то рисует только пейзажи и не может даже фигуры изобразить. По-моему, Левитан не мог вообще человеческие фигуры изображать, и ему кто-то там пририсовывал людей. Шишкин не мог медведей написать на "Утро в сосновом лесу". Если вообще взять женщин-писательниц, я не припоминаю у них удачных мужских образов. Они все такие стилизованные. У Маргарет Митчелл Рэд Батлер, он что живой? Вот Скралетт живая...

То есть Достоевский писал мужчин, и не совсем ему удавались женские образы... А Москвина...?

Достоевский был пророк и полубог. Он понимал всех и всё. Также как и Лев Толстой. Даже уж женщин хорошо изобразить, и то спасибо!

-Нет, сам факт того, что на карту петербургского текста нанесены женские образы, которые выполняют не просто вспомогательные функции, а центральные герои, это действительно редкость для петербургской мифологии. Можем к ним вернуться, например "Сестра трезвость" – текст, который всем хочется порекомендовать. Настолько вкусный! Там одна сцена, где женщина после грустного дня дома готовит борщ, и потихоньку попивая алкогольный напиток, очень убедительно и литературно. Хотя, если вернуться и убрать все улыбки, шуточки, мы понимаем, что это важнейшая проблемы для России. Был образ Зилова, есть сейчас образ Михаила Ефремова, так или иначе это проблемы болезненная. Что с этим делать?

-Женщины-пьяницы нет пока в русской литературе. Назовите мне? Нет такой.

Пожалуй, в русской нет. Как с этим образом работать?

Это внутренний мир женщины, и там ведь понятно, что дело не в алкоголе. Дело в человеке определённого поколения, она, когда варит борщ и напивается, она вспоминает музыку своей юности, как ходила в середине 80-х в рок-клуб и она видела Башлачева, Цоя и Кинчева, тех молодых, она была их публика. А потом они кто куда пропали, оторвались. А она осталась в своих новостройках. И дело в том, что она чувствует себя упавшей с высоты,потому что, действительно, был духовный подъем в середине 80-х и была огромная волна творчества. "Тогда никто из нас не пил один, потому что не был один", – говорит она. А сейчас, кто-нибудь вообще спрашивал, как она живет (хотя она жена и мать). Связи как-то оборвались и она осталась в своём Купчино с этой своей бутылочкой. Понятно же, что дело не в алкоголе. А дело в том, что человек чувствует это падение: что душа летала, как Башлачёв пел, а она не летит. И осталась жизнь, которая из плечей состоит. И как заглушить эту тоску, эту боль? Только так.

А вот злые люди скажут сейчас, что Вы оправдываете алкоголизм и что нельзя искать этому оправданий.

Ну, знаете, смешно. Смешно говорит людям,чего не надо делать. Но люди же будут делать то, что положено, чего они хотят. Жизнь движется страстью, азартом, желанием, энергией, она не движется каким-то худосочными правилам. Честно говоря, мне трудно вообразить себе читателя, который прочитает "Сестру трезвость" и скажет, что я пропагандирую алкоголизм. Когда она, героиня, сама в ужасе, когда считает, что она гибнет, она бросается на первую протянутую руку помощи (когда бывшая балерина зовёт её в секту в селе Мокрицы). Она пытается за что-то зацепиться, падает с большой скоростью и сама в ужасе. Это всё страшно невесело и как правило, когда разберёшься в отдельном случае, понимаешь, сам себе алкоголь – он только средство.

А какой-то путь из этого есть у литературного персонажа, у людей? Я понимаю, что вы не профессор-нарколог...

Я, конечно, не профессор нарколог. Почему один человек может выпивать, а ему как с гуся вода, он веселый и жизнерадостный. А другой выпил и начал разваливаться. Понятно, что дело не в алкоголе, а в человеке. В том, чтобы обрести великое искусство владеть собой, которое женщинам почти неизвестно. И это плохо.

В "Сестра трезвость" у вас как-то пренебрежительно описан район, в котором живет главная героиня. Это скептицизм жителя центра?

Там нет никакого пренебрежения. Да я лет 40 отжила в Купчино. Это я. Только в роли этой Кати Хромушкиной. Я прекрасно знаю Купчино, нисколько его не презираю. Там нет ничего предосудительного и ужасного. Она говорит: "панельное спальное,

оно такое везде. Если бы не кириллица, то непонятно, где ты в какой стране". Просто подчеркнуто, что она домохозяйка, хозяйка этого мира, "нельзя погибать, на мне все держится, на меня направлена вся реклама на свете, чтобы я покупала и покупала. Здесь обозначено просто место действия. Это же драматическое произведение. Понимаете, в драме не надо рассусоливать. Писать ремарку на полстраницы. А это скорее драма, и здесь минимально сведена писанина и может показаться, что это пренебрежение, но я просто кратко обозначила декорацию, в которой идет моя женщина от маркетов к дому.

О маркетинге. От конкретных текстов я к общим вопросам о книге. 21 век, когда выходит книга о женщинах, о сильных женщинах в России, которые берут на себя все. Есть соблазн подать под соусом феминизма, это сейчас хорошо продается. При этом в своих интервью и блогах Вы нередко троллите феминисток. Современный феминизм. В чем разница между вами и феминистками, они говорят то же самое?

Я архаический человек. Я не люблю идеологий, а феминизм это идеология на грани религии. Мне не близко это: объявить женщин особыми существами, с сильными преимуществами, что женщина - лучшая, мне это не близко. Я вслед за Чеховым считаю, что женщине надо бы посмотреть на себя более трезво и критически. Спрашивать себя, как спрашивают себя совестливый человек, вообще хороший ли я, кто я, в самом ли деле не вздор ли то, во что я верю?

А мне кажется, что любая феминистка, даже самая модерновая, она увидит там психологизм, дискурс феминизма....

Пусть они что угодно видят, я не желаю связываться ни с какой идеологией, я надеюсь, что у меня свободная голова, что на нее не наденут ни кастрюлю, ни шапочку из фольги. Слышать не желаю ни про какой феминизм. У нас один тип женщин торжествует. Помните в "Месте встречи изменить нельзя" было логово Горбуна. Там были две яркие, красивые телки на стороне бандитов. Вот прислужницы бандитов у нас на каждом шагу, преданные делу своих кумиров. А остальные где? Феминизм у нас не ночевал, это круги на воде.

У меня была в свое время надежда на женщин. Они мне казались чище и нравственнее, выше и лучше. У меня была такая иллюзия. Но я больше не верю в исключительное положение и нравстенную высоту женщин.

Вернемся к книге. Еще одна повесть, ее героиня, женщина обращается к неким высшим силам и выманивает спасение больному отчиму, которое, как оказалось, ему самому не нужно было. Это текст о феномене чуда. Сталкивались ли Вы с чудом в жизни, близко ли Вам откровение, которое пережила героиня, или это гипотетическая ситуация?

"Обмани смерть" это тоже из серии "Сказала мне она". Две женщины общаются. Одна из них, Марианна, работает в кукольном театре. Они сталкиваются на выходе из Смоленского кладбища (мое любимое кладбюище я там родилась в угловом доме на 17 линии). Начинается разговор и она рассказывает свою историю. Я считаю, эта история могла быть. Речь о девяностых годах, когда эта женщина исключительно сильная и сосредоточенная, она направила куда-то некую целительную энергию, и смерть обошла ее родственника. Такое могло быть, женщина могла в такое поверить. А потом... она была вынуждена всю жизнь обихаживать это существо, этого нелюбимого человека, отчима, которого она ненавидела. И дело тут даже не в том, что он тоже пьяница, не в ее отношении к нему. Она не могла сказать, зачем это сделала. Я поднимаю здесь вопрос чуда вопреки планам мироздания. Она взломала, спасла его, а это чудо было не нужным, не имело смысла. Проблема в бессмысленном чуде, когда нам кажется, что мы своей мольбой и страстным желанием можем переменить чью-то участь, стоит спросить себя: а для чего? Почему ты хочешь переменить участь, если тебя об этом не просили. Ты считаешь, что человеку будет лучше жить, а, возможно, ему лучше умереть. Я только ставлю вопрос. Это острый, тревожный рассказ, но мне кажется, что он - о главном.

Одна из наших целей в том, чтобы показать разные грани "Бабазы Ру." Следующая грань уже не метафизическая, а прикладная, Мир дорог, автомобилей, Ваши рассуждения о женщине за рулем. Много деталей и даже название "Баба за рулем" вынесено в заголовок книги. Хотелось бы и эту грань осветить. Начнем с простого, в книге упоминается Ваша машина "шевроленок". Шевроленок это миф или реальность?

Нет, это не миф. Он так и стоит у меня под окнами, я так и не продала, потеряла ПТС, стала сомневаться: ну стоит и стоит. А может быть, он приобретет статус литературного памятника (смеется)?

Книга моя неудачно попала, только начались встречи, продажи, неплохо стали книги продаваться, и тут оно все и грянуло. Но вдруг? Книги же могут подождать, это же не спектакль. Вот и на автомобиле напишем "Бабаза ру".

А вообще это юмористическая литература отчасти, там есть своя "Бабазбука". Такой словарь на каждую букву. На букву "Г" - два вида грузового транспорта "Говнодавы и Говновозы". Люди читают, смеются, и мне лестно. Там много моих дорожных наблюдений, это мой опыт, конечно, но там много преувеличено. Но "Шевроленок" есть, безусловно!

Вызывает интерес сам факт того, как женщина за рулем переходит из анекдоьа в литерутуру. Почему это становится темой для освещения в художественной литературе?

Это же интересно, этого же не было у нас в литературе. Как не было пьющих женщин в русской литературе с серьезным описанием внутреннего мира и внутреннего монолога. И тут же про женщину за рулем, этого тоже еще не было. Писать такое - интересно.

Рубрика "Наши советы". Есть много женщин, которые боятся сдавать экзамены, садиться за руль... Ваши советы, как человеку женского пола стать водителем?

Надо прочесть "Бабазу ру", и все придет. Там Наташа (героиня) объясняет это очень уверенно, я бы так не смогла. Что необходимо сесть за руль для расширения пространства жизненных удовольствий. И там женщины пенсионного возраста садятся за руль, и она садится, как и я. Я тоже не представляла себя за рулем. Впрочем, многие так и не становятся водителями. Получают права и становятся "Мнимыми водителями", как говорится в "Бабазбуке". Таких много, и среди мужчин.

Но попробовать-то можно. Женщины не такие лпохие водители, очень редко они пьяные за руль садятся, они знают правила, они осторожны. Да, скорости нет соображения и пространственных решений, в этом все дело... Но то, что эти проблемы есть не значит, что так всегда будет. Подождем, в отношении женщин эволюция еще не закончилась. Я всегда это говорю. У мужчин закончилась, а у женщин еще есть шанс, что она пойдет путем какого-то развития.

Мы в "Бабаза ру" увидели истории разных женщин. Но везде звучит лейтмотив: "жизнь тяжелая". Эти женщины уставшие, не так много все счастья видели. Получается - это общий сценарий жизни в провинции или есть другие пути?

Вы счастливых людей много видели? Я даже не знаю. Я вот не припомню особо счастливых людей. Может быть сейчас народится новое племя, но я сильно сомневаюсь. Вообще наша жизнь... с тем, чтобы по 2 раза за 100 лет общественный строй менять,.. от этого разве можно не устать? Когда сваливаются на плечи самые тяжелые и непонятные бытовые стороны жизни, те же 90е годы, когда нужно было элементарно выживать. Как от этого не устать? Да ладно, с ней, усталостью, сил тоже послано не мало. Да и не в усталости счастье, а в чем-то другом. Если хотите, то в спасении души. Если есть шанс на спасение души, то и усталость, и разочарование и прочее - это не так уж трашно. Ну что, устали... посидим и дальше пойдем.

Наше время подходит к концу, есть ли какие-то важные моменты, которые не прозвучали относительно "Бабазы"?

Мне кажется, там есть в середине вещица, которая переламывает трагическую интонацию на драматическую. Это маленькая сценка "Ферштайн". Мне кажется, что это чистая юмористика, я давно мечтаю уйти в комедию, перенестись в такой регистр, где "Тихо плавают в тумане хоры стройные светил". Настоящая комедия - это такое удовольствие. Но я еще не созрела, пока что драма более близкий мне жанр, хоть мне и хочется объять необъятное. Но вот Ферштайн, когда люди читают, то в голос хохочут, и это мне лестно.

Уважаемые зрители, всем рекомендуем к прочтению "Бабаза ру". В заключение еще пару вопросов... Есть у ваших поклонников мечты и ожидания. Например, Ваша автобиографическая книга "Жизнь советской девушки". Книга легендарная, книгохит, при этом обрывается на юности главной героини, обрывается явно рано. Ждать ли нам продолжения?

Это законченная книга. Это книга о юности. Она заканчивается, когда мне 25 лет, я пишу диплом и уменя ребенок на руках. Какая это уже девушка? Поэтому юность закончена, и книга закончена. Что касается продолжения, то есть большая сложность. Большинство участников моей дальнейшей жизни - это люди, живые и здоровые. Без них писать книгу - не то, полноты и правды не будет, а писать неправду я не могу. Если напишешь, придется ссориться, это головная боль, и я это дело отложила. Я подумывала, чтобы сделать продолжение, даже хорошее название придумала. Но это уже 80-90е годы, как я и говорю, пришлось бы много замалчивать, монтировать события. Я отложила продолжение, но, может быть, еще вернусь к этой идее.

Впереди целое лето на самоизоляции. Что посоветуете читать петербуржцам?

Вышла книга "Все рассказы" Павла Крусанова, мне она понравилась. Обычно Павел Васильевич пишет романы, а здесь у него рассказы, и это уникальная возможность в сжатом виде ознакомиться с творчеством писателя. Очень я жду книгу Сергея Носова "Книга о Петербурге", Это выдающийся мастер слова, владеет шикарным набором иронических интонаций, прекрасно знает Петербург. И что это будет за авторская книга о Петербурге, пока никто не знает, и это замечательно. Из последних вещей меня зацепила книга Ольги Славниковой "Прыжок в длину". Она меня затягивает в этот свой мир, всерьез меня заняла эта книга, я читала внимательно и долго, долгое чтение.

