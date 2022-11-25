В Петербурге утвердили тарифы ЖКХ на 2025 год

Тарифные изменения вступят в силу с 1 июля.

Власти Северной столицы утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые вступят в силу в начале июля 2025 года, – следует из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Так, тариф на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) составит 2 425,79 руб/Гкал, водоснабжение и водоотведение – 42,42 руб/куб.м, газоснабжение – 9 033,83 руб/1000 куб.м, услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – 1 530,31 руб/куб.м, электроснабжение – 6,97 руб/кВт·ч. Администрация Санкт-Петербурга

Плата за содержание жилплощади с июля 2025 года будет составлять 36,13 руб/кв м. Данный вид платы, как отмечают в администрации, будет распространяться только на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда. Собственники жилплощади в многоквартирном доме могут самостоятельно принимать решения о размерах стоимости аренды.

Индексация тарифов продиктована нормами федерального законодательства и касается всех регионов. В 2025 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги (средний процент изменения коммунальных услуг) в регионах достигает 21,1%. Для Санкт-Петербурга такой показатель установлен Правительством РФ на уровне 14,6%. Принятые Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга решения отвечают федеральным параметрам. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что с 1 января проезд на городском наземном транспорте подорожает на 10 руб, а поездка в метро – на 11 руб.

Фото: Piter.TV