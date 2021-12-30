Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Петербурге на 3,5%

Плата будет увеличена с 1 июля.

С 1 июля в Петербурге плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 3,5%. Как рассказал "Петербургскому дневнику" председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин, город продолжает сдерживать рост цен на "коммуналку".

Водоснабжение и водоотведение подорожают на 1,7%. Изменение тарифов на теплоснабжение (горячая вода и отопление) составит 3,6%. В сфере газоснабжения индексация составит 3,3%. Стоимость электроэнергии вырастет примерно на 5%. Тариф на услугу по обращению с ТКО (вывоз мусора) не изменится.

Семьям, в совокупном доходе которых доля расходов на оплату КУ превышает 14%, доступна субсидия на оплату. Узнать, как получить меры соцподдержки, можно в Городском центре жилищных субсидий (246-18-18).

Фото: Piter.tv