Повышение тарифов ЖКХ в Петербурге пройдет в 2 этапа

В наступающем 2026 году жителям Петербурга предстоит столкнуться с ростом тарифов ЖКХ. Как пишет spb.aif.ru, повышение будет осуществляться поэтапно.

Всего платежи вырастут минимум на 16%. Уже с 1 января вступит в силу первая волна увеличения — на федеральном уровне тарифы повысятся на 1,7%. Вторая фаза, региональная, произойдет с 1 октября, и увеличит расходы граждан дополнительно на 14,6%.

В администрации города поясняют, что одной из причин повышения служит увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, которое вступает в силу с начала года.

Однако поддержка льготных категорий граждан и семей с невысокими доходами остается приоритетом властей. Установлено правило, согласно которому максимальная доля затрат на коммунальные услуги не должна превышать 14% от общего дохода домохозяйства. Если же установленный лимит оказывается превышенным, граждане имеют право подать заявление на предоставление субсидии.

