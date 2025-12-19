  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Повышение тарифов ЖКХ в Петербурге пройдет в 2 этапа
Сегодня, 16:54
379
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Повышение тарифов ЖКХ в Петербурге пройдет в 2 этапа

0 0

Всего платежи вырастут минимум на 16%.

В наступающем 2026 году жителям Петербурга предстоит столкнуться с ростом тарифов ЖКХ. Как пишет spb.aif.ru, повышение будет осуществляться поэтапно. 

Всего платежи вырастут минимум на 16%. Уже с 1 января вступит в силу первая волна увеличения — на федеральном уровне тарифы повысятся на 1,7%. Вторая фаза, региональная, произойдет с 1 октября, и увеличит расходы граждан дополнительно на 14,6%.

В администрации города поясняют, что одной из причин повышения служит увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, которое вступает в силу с начала года.

Однако поддержка льготных категорий граждан и семей с невысокими доходами остается приоритетом властей. Установлено правило, согласно которому максимальная доля затрат на коммунальные услуги не должна превышать 14% от общего дохода домохозяйства. Если же установленный лимит оказывается превышенным, граждане имеют право подать заявление на предоставление субсидии.

Ранее мы сообщили о том, что у  жителя Петербурга не получилось отсудить 9 тыс. рублей с коммунальщиков за испортившиеся продукты.

Фото: Piter.TV

Теги: жкх, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии