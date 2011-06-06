Пулковские таможенники пресекли ввоз 345 флаконов нелегального парфюма

Как уточнили в Пулковской таможне, более 25 кг груза авиапассажир перемещал в тканевой дорожной сумке и картонной коробке.

Пулковские таможенники пресекли ввоз партии нелегального парфюма: 345 флаконов с мужскими и женскими ароматами инспекторы обнаружили в багаже гражданина Азербайджана. Мужчина вез товары в подарок друзьям, но забыл задекларировать, рассказал он таможенникам.

Как уточнили в Пулковской таможне, более 25 кг груза авиапассажир перемещал в тканевой дорожной сумке и картонной коробке. Во время досмотра инспектор насчитал 345 флаконов 69 наименований духов и туалетной воды неизвестного производства. Мужчина сообщил, что стоимость перевозимого парфюма не превышает 7000 рублей, при этом аналогичная продукция на внутреннем рынке стоит в десятки раз больше.

Иностранец пояснил, что прилетает в Петербург не чаще двух раз в год, и не мог не порадовать многочисленных друзей. Несмотря на эти заявления, таможенники сочли перевозимые товары не для личного использования.

Для идентификации содержащейся во флаконах жидкости и определения стоимости незадекларированные товары направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.2 КоАП РФ. За недекларирование товаров мужчине грозит штраф и/или конфискация предмета правонарушения.

Фото и видео: Пулковская таможня